Vil være en motpol til kroppspresset: – Jeg skylder ingen å se ut som verken det ene eller andre

Før slet hun med spiseforstyrrelser og hadde destruktive tanker om seg selv. I dag er Carina Carlsen kroppsaktivist og bruker Instagram for å fremme aksept for at kropper kommer i alle slags fasonger. Men det tok henne mange år å komme dit.