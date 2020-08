Vil ut av bystyret - hindres av lovverk

Tidligere ordfører Harald Furre (H) tok plass som vanlig bystyremedlem etter at Jan Oddvar Skisland (Ap) ble ordfører i oktober 2019. Han har ingen andre verv i lokalpolitikken Foto: Jacob J. Buchard

Harald Furre (H) mener det ikke er naturlig at han skal sitte i bystyret samtidig som han er Kilden-direktør. Men lovverket setter trolig en stopper for at han kan fratre sitt verv.

