Gjorde våpenbeslag hos nazi-demonstranter

KRISTIANSAND/ASKIM: – 7. juli gjorde vi et beslag av diverse våpen i Askim, forteller politioverbetjent ved Øst politidistrikt Thea Kaabbel til Fædrelandsvennen.

Ifølge Filter Nyheter skal det være snakk om et beslag i boligen til to medlemmer av «Den nordiske motstandsbevegelse», som begge var sentrale under demonstrasjonen i Kristiansand lørdag 29. juli.

– Vi venter på en rapport av gjennomgangen av våpnene. Det er snakk om replica våpen, plomberte og softguns. Om noen av de er funksjonelle kan jeg ikke svare på før de har blitt testet, sier Kaabbel.

Til Filter Nyheter sier hun at flere av våpnene framstår som funksjonelle.

Kaabbel kan ikke bekrefte at det er snakk om to personer med tilknytning til demonstrasjonen eller den nazistiske bevegelsen.

– De det gjelder er avhørt. De er ikke opprinnelig herfra, og nå vil det bli vurdert av påtale om det skal bli tatt ut noen siktelse.

– Er det snakk om tidligere forhold?

– Det ønsker jeg ikke kommentere nå, sier Kaabbel.

– Jeg kan bekrefte at PST rutinemessig er orientert om denne saken. Det er lokalt politi som må uttale seg om beslaget, men det er klart vi ser det som bekymringsfullt når personer tilknyttet et ekstremt miljø har tilgang på våpen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til Filter Nyheter.