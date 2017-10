Politiloggen 08.10.2017

AGDER: Natt til søndag hadde politiet i Agder litt mer enn vanlig å gjøre. I tillegg til en større leteaksjon etter en mann som forsvant fra en fest i Grimstad (se egen sak) var det en rekke ordensforstyrrelser, vold og trusler å ta seg av. Mye er gjengitt på Twitter av operasjonsleder, men ikke alt.

– Det eneste tilfellet hvor det ikke har vært rus inne i bildet er de tre fjorten-femtenåringene som hadde stjålet hver sin sykkel. En oppsummering viser at vi har hatt ti-femten bortvisninger fra sentrum bare i Kristiansand. Dette er folk som er helt på grensen til å bli innbragt, men vi ser at bortvisning ofte er et godt nok tiltak, sier Klausen.

MANDAL: Vold

03.52: En mann i Mandal ble slått i hodet med en jekk, og blødde så kraftig fra hodet at politiet vurderte at han måtte ha legehjelp. Dette nektet han å gå med på, og politiet måtte ty til makt for å få ham med seg.

– Patruljen kunne se at han ble mer og mer omtåket der han stod, sier operasjonslederen. Politiet har en navngitt mistenkt for volden, men vedkommende er ikke pågrepet ennå.

BORTELID: Ruskjøring

03.37: En 23 år gammel mann ble pågrepet mistenkt for promillekjøring med en firehjuling.

LYNGDAL: Slåssing

03.19: Fem-seks personer slåss på en fest. Skadene omfattet kutt fra knust flaske, og kanskje også tannskade og kjevebrudd. Saken etterforskes av Lyngdal lensmannskontor.

KRISTIANSAND: Sykkeltyveri

03.04: Tre gutter på 14–15 år ble pågrepet ved Vågsbygdporten på hver sin stjålne sykkel. De innrømmet sykkeltyveriene og ble deretter kjørt til barnevernsvakten hvor de skulle hentes av foreldrene.

KRISTIANSAND: Tyveri

02.56: En mann på 32 ble pågrepet for tyverier fra en ekskjæreste.

– De to hadde møttes på byen, og han fikk tak i nøkler fra veska hennes. Siden brøt han seg inn i leiligheten hennes hvor han fikk tak i forskjellige ting. Han ble pågrepet ute, men var ikke ferdig med utbruddene sine. Han får en reaksjon for både tyveri og trusler mot politiet, opplyser operasjonsleder Klausen.

KRISTIANSAND: Bråk

02:28: En mann på 21 år ble bortvist fra et utested, men dukket opp igjen. Da politiet kom nektet han å forlate sentrum og ble innbragt for beruselse og dårlig oppførsel. Det ble også en annen mann på 22 år som blandet seg inn i situasjonen.

KRISTIANSAND: Bråk

01.30: En mann på 48 år ble pålagt å forlate sentrum på grunn av ordensforstyrrelse. Da han nektet ble han pågrepet og innbragt, og på vei inn i arresten truet han politiet flere ganger.

ARENDAL: Menneskerettigheter

00.39: En mann på 29 ringte nødnummeret 112 fordi han ble nektet adgang på et skjenkested grunnet fyll. Han påberopte seg FNs menneskerettigheter.

– Det er ingen menneskerett å komme inn på et utested. Da han hadde ringt fem ganger sendte vi en patrulje for å orientere ham om lovverket, og han ble bortvist med hjemmel i politiloven. Etter dette hørte vi ikke mer fra ham, opplyser operasjonsleder.