LYNGDAL: Smittesporingsteamet i Lyngdal ber nå personer som i tidsrommet 11. til 15. juni har vært innom Små Pris Kafé i Alleen om å teste seg.

Dette gjelder personer som ikke er fullvaksinerte og som nå kjenner på symptomer. De trenger ikke å gå i karantene.

– Relativt mobil

Det skriver Lyngdal kommune i en pressemelding fredag.

– Onsdag kveld ble det iverksatt omfattende strakstiltak og smittesporing etter at en beboer på Lyngdal helsehus testet positivt for covid19. Som en konsekvens er flere ansatte i hjemmesykepleien satt i karantene. Personen det gjelder er relativt mobil, og selv om det er flere teoretiske smitteveier, er det på det rene at vedkommende også har vært innom den tidligere Mega-kafeen i sentrum. Nå kjent som Små Pris Kafé, skriver kommunen.

Stenger kafeen

Fire av totalt seks personer som per nå er smittet i Lyngdal «har kafeen som fellesnevner».

– Det uttrykkes derfor en viss uro over at et nytt lokalt utbrudd kan være under oppseiling, opplyser kommunen.

Kafeen har nå selv valgt å stenge i ti dager.