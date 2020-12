Inntrykk: Da alt stengte ned

Journalist Christina Stenbek Østtveit.

12. mars. En uvirkelig dag, på mange måter. Jeg husker fortsatt Ernas Solberg på pressekonferansen: «I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.»

Koronaviruset og pandemien haddde truffet Norge. Et virus som for bare noen måneder siden virket så fjernt. Så langt borte. Lite visste vi hva som kom til å prege livene i månedene som kom. Selv havnet jeg i karantene da jeg hadde kommet hjem fra en utenlandsreise, få dager før nedstengingen.

Det var bare å brette opp ermene og gjøre det beste man kunne fra hjemmekontoret. Siden 12. mars har jeg jobbet med koronasaker så å si hver dag. Det har gjort inntrykk.

I løpet av denne tiden har jeg snakket med mange kommuneoverleger som plutselig fikk noe helt nytt i fanget, men som sammen med dyktige kolleger har håndtert større lokale utbrudd. Jeg har møtt smittesporere og sykepleiere i fullt smittevernsutstyr som har hatt lange dager på jobb, og jeg har møtt helseministeren med blokka full av spørsmål fra dere lesere.

Det har gjort inntrykk å lese historiene til dere som har fått påvist smitte, historiene til dere som plutselig mistet jobben og livsgrunnlaget over natta på grunn av permitteringer og oppsigelser, historiene til dere som mistet de få sosiale treffpunktene som fantes i hverdagen.

Året 2020. Det har vart så fryktelig lenge. Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare.

Snart kommer vaksinen. Er det lov å håpe på et bittelitt bedre 2021? Helsemyndighetene har troa på det. Det er et godt tegn.

Jeg håper virkelig at du får en fin jul, til tross for at mye blir annerledes. Ta vare på hverandre.

