Amalie Snøløs, den 24 år gamle influenseren fra Sørlandet, fortalte tirsdag at hun har fått påvist sykdommen epilepsi.

Amalie Snøløs snakket om sykdommen på «God Morgen Norge» på TV 2 tirsdag morgen. Foto: Kjartan Bjelland

OSLO/BIRKENES: Det var under tirsdagens utgave av «God Morgen Norge» på TV 2 at Amalie Snøløs fortalte at hun i lengre tid har vært til utredning på grunn av helseplager.

24-åringen er for tiden aktuell som programleder på TV 2 i serien «Blipp vs Snøløs». Tidligere har hun vært deltager i både «Farmen» og «Skal vi danse», programmer som sendes på samme kanal.

– Skjønte ikke hva det kunne være

Snøløs fortalte tirsdag morgen at hun har fått påvist epilepsi.

– Etter «Skal vi danse» ble jeg veldig dårlig. Jeg skjønte ikke hva det kunne være og var innom legevakten flere ganger. Det har vært en vanskelig prosess, for jeg har vært under utredning lenge, sa hun til kanalen.

– Jeg fikk påvist epilepsi. Man tror jo at man er en superhelt, uten allergier og ingenting har vært problematisk. Så får man slengt i trynet at han man har epilepsi, fortalte hun videre.

24-åringen har hatt en tøff tid, men sa samtidig at det var godt å endelig få et svar på hvorfor hun har følt seg dårlig.

Amalie Snøløs deltok i programmet «Skal vi danse» på TV 2 i 2018. Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

Fikk svar under innspilling

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet. Det er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på en rekke ulike tilstander. Fellesnevneren er tilbakevendende epileptiske anfall.

Snøløs fortalte til TV 2 at hun nå må gjøre ting i et annet tempo enn hva hun er vant med, men at det går an å leve greit med sykdommen.

Det var under innspillingen av serien på TV 2, som hun nå er aktuell med, at svaret fra legene kom.

– Kan fortsatt spille

Miniserien «Blipp vs. Snøløs» går ut på at hun og Stian Blipp, som for øvrig er programleder på Senkveld, skal lede hvert litt lag med gamere gjennom flere konkurranser. Snøløs er selv en ivrig gamer.

Serien har premiere tirsdag 24. november.

– Det er jo en problematisk sykdom opp mot gamingen, men det går veldig fint. Jeg kan fortsatt spille, sa Snøløs til TV 2 tirsdag.

