Journa­list «jagde» kolleger på dør

Journalist Siv Kristin Sællmann i NRK Sørlandet i samtale med assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, utenfor kultursenteret Spira i Flekkefjord. Foto: Torbjørn Witzøe

Da kronprinsen møtte representanter for mediehus og kommunikasjonsavdelinger, sørget en NRK-journalist for at hennes kolleger måtte forlate lokalet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn