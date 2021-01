Her planlegges fabrikk som kan gi 150 arbeidsplasser

Kvina Energy Park tenker seg produksjon- og lagring av hydrogen innerst i Fedafjorden. Øye smelteverk til høyre på bildet og et mulig tunnelinnslag for ny E 39 til venstre.

Selskapet Kvina Energy Park lanserer planer for et storskala produksjonsanlegg for hydrogen i Kvinesdal. Kommunen får prosjektet på bordet om få dager.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn