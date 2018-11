Lang ventetid på elbiler: – Lurt å stille seg på venteliste

KRISTIANSAND: Men de to er ikke alene om å ha problemer med å skaffe biler til sultne elbilkunder.

Nye Tesla Model 3 har vært snakket om i flere år, nå er den vist frem i Norge, men det er usikkert når leveransene starter.

Hyundai Kona, en elbil med imponerende lang rekkevidde, får du neppe før godt ut i 2020 om du bestiller i dag.

Og Opel Ampera-e, som ble lansert med brask og bram på bilutstillingen i Paris i 2016 og var ventet å bli en bestselger, er det registrert bare 800 av i Norge i år.

På topp ligger Nissan Leaf med cirka 11.000 nye biler.

Mange elbil-importører har innført ventelister, der du mot å betale et depositum kan stille deg i en digital kø for å få bilen når den kommer for salg.

Plass i køen

– Hvis du har sett deg ut en elbil du er interessert i, er det lurt å følge med på når ventelistene åpner så du sikrer deg en plass i køen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tor Mjaaland

Sødal peker på problemet de fleste har oppdaget for lengst, nemlig at produksjonen er for liten, slik at de norske bilimportørene ikke klarer å skaffe nok elbiler.

– Derfor må du ta med i beregningen at du må vente ekstra på de nye modellene som kommer, sier Nils Sødal.

NAF

NAF skriver i en pressemelding at de har hentet inn informasjon fra bilimportørene om elbilåret 2019. Flere produsenter varsler at de kommer med helt nye modeller, men ikke før i 2020. Og skal du være blant de første på veien i en av disse bilene, er det til neste år du må følge med, da åpner ventelistene.

Alternativet er å satse på elbiler med kortere leveringstid som allerede er på markedet. Nissan, BMW i3, Kia Soul, Renault Zoe og Volkswagen e-Golf kan alle leveres på fra få dager til rundt et halvt års ventetid.

Tor Mjaaland

Her er noen av bilene du etter alt å dømme kan sette deg på venteliste for i 2019:

BMW iX3 BMW har allerede åpnet for venteliste på den elektriske versjonen av den populære suv-en X3. For 15.000 kroner får du plass på listen. Men selskapet har ikke gitt eksakt dato for når leveransene starter, antagelig en gang i 2020.

Kia Soul Dagens generasjon Kia Soul har vært en suksess i Norge. Om få dager vises nye Soul i USA, og bilen er ventet til Norge sent i 2019 eller mest sannsynlig i 2020. Ryktene går om svært lang rekkevidde.

Volkswagen I.D Neo Volkswagens neste elbilmodell I.D Neo er ventet å snu elbilmarkedet på hodet. Den vil prises fra 250.000 kr og skal få rekkevidde på opp mot 600 km, avhengig av hvilken batteripakke du velger. Lanseres i 2020.

Mini Electric Mini, som eies av BMW, lanserer sin første elbil i året som kommer. Det er lite som er kjent om denne bilen, og ventelisten har ikke åpnet ennå. Bilen skal produseres i 2019, men når den kommer til Norge er ikke kjent.

Skoda Vision E Skoda har annonsert levering av sin første elbil mot slutten av 2020. Dette blir en SUV som skal få omtrent 500 km rekkevidde. Pris er ikke kjent. Hold øynene åpne for ventelister her i året som kommer.

Ford Ford har annonsert sin andre elbil. Den skal få en rekkevidde på 480 km og er inspirert av Ford Mustang. Elbilen er ventet i 2020. Ford åpner med all sannsynlighet for bestilling i 2019.

Seat Den spanske produsenten vil lansere sin fullelektriske modell i 2020. Bilen er ventet å få en rekkevidde på inntil 500 kilometer. Også her forventes venteliste fra neste år.