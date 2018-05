Krever unnskyldning fra rådmann Kim Høyer Holum

Det avgåtte kontrollutvalget i Søgne krever at rådmann Kim Høyer Holum sier unnskyld til ordfører Astrid Hilde (Ap) for å ha sagt til henne at «Du er den verste ordfører Søgne har hatt!» Høyer Holum avviser utsagnet.