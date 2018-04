LINDESNES: – Jeg håper jeg kan få det til i noen uker i juli, men vet ikke ennå, sier Asbjørn Hansen til Fædrelandsvennen.

Skaden oppstod i fjor da han skled på en rampe. Det ble behandling på sykehus og først i det siste har han kunnet bruke foten igjen.

Det som i alle fall er sikkert er at parken i Svennevik ikke åpner slik den pleier i mai.

– Nei, det får jeg uansett ikke til, sier han.

Fikk pålegg

Hansen startet dyreparken i 2006 etter at han overtok familiegården på stedet. De første somrene hadde han 5000 besøkende som vokste raskt til nærmere 20.000 i rekordåret 2015.

I januar i år fikk han en rekke pålegg fra Mattilsynet om driften.

Det handlet blant annet om at to kaniner som løp fritt rundt måtte fanges inn, at alle dyrene i dyreparken skal ha tilgang på egnet oppholdsrom, at disse skal være rene og å holde påfuglene i et miljø som er tilpasset deres naturlige leveområde.

Lukket saken

Hansen sier at han har ordnet opp i påleggene, noe seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet Agder bekrefter.

– Vi har lukket saken til Barnas Dyrepark og anser at påleggene er oppfylt, sier hun.

Opplevde hets

I etterkant skrev avisa Lindesnes en sak om påleggene som medførte omfattende hets mot Hansen på nettet. Dette politianmeldte han.

– Det kom ikke noe ut av det, men det var viktig for meg å markere at slik hets finner jeg meg ikke i, sier Hansen.

Positive tilbakemeldinger

– Har du vurdert å legge ned?

– Det har jeg gjort i 11 år. Det er mye arbeid å drive på som dette. Men så er det gleden ved å glede andre og masse positiv tilbakemelding som får meg til å holde på videre, sier Hansen.