Tente lys for småbarnsmor (22): – Vi er alle i sjokk

Grete Salomonsen Hynnekleiv tente lørdag ettermiddag lys for den avdøde kvinnen inne på flerbrukshuset Furuly. Foto: Tormod Flem Vegge

Cansel Godek var mor til ei to og et halvt år gammel jente. Fredag ble 22-åringen drept. Lørdag ettermiddag tente venner og bekjente lys for kvinnen.

