Småbarnsmor (22) drept: – En forferdelig tragedie

Svein Arne Haugen (Ap), ordfører i Evje og Hornnes kommune, ved huset hvor en 22 år gammel kvinne fra Evje ble drept fredag. Foto: Tormod Flem Vegge

Cansel Godek var mor til et to og et halvt år gammelt barn. Fredag ble 22-åringen drept. Ordføreren sier at drapet er en forferdelig tragedie, som rammer mange.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn