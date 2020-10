Høie om nye koro­natiltak: – Vi ber om mye, men dette er nødvendig

Helseminister Bent Høie var på besøk i Kristiansand tirsdag. Selv om det er lite smitte på Sørlandet, oppfordrer han innbyggerne til å følge de nasjonale anbefalingene som kom mandag. Foto: Jacob J. Buchard

Regjeringen har kommet med en klar oppfordring om at folk må begrense omgangskretsen for å få kontroll på smittesituasjonen i landet. Men hvordan skal man forholde seg til et tiltak som «kun» er en anbefaling?

