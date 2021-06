LYNGDAL: Smittesporingsteamet i Lyngdal ber nå personer som har vært innom Power-butikken i Handelsparken, Små Pris Kafé i Alleen og bowlingsenteret på Kvavik om å koronateste seg.

Dette skjer etter at flere smittede personer knyttes til disse stedene.

Smittesporerne ber følgende personer teste seg:

De som var innom Power i Handelsparken torsdag 17. juni mellom klokka 14 og 20.

De som har vært innom Små Pris Kafé i Lyngdal sentrum i tidsrommet fra fredag 11. juni til tirsdag 15. juni.

De som var innom Lucky Strike Bowlingsenter på Kvavik mellom klokka 19.30 og 21.30 onsdag 16. juni.

Kommunen har hatt flere tilfeller med smitte den siste tiden. Søndag er det totalt 14 smittede og isolerte personer i Lyngdal. Av disse er én person innlagt på sykehus.

I tillegg er 51 nærkontakter i karantene i kommunen.

Power

De to siste smittetilfellene i Lyngdal ble påvist lørdag kveld. Begge personene var nærkontakter tilknyttet en kjent smitteklynge, og satt allerede i karantene, opplyser kommunen på deres nettsider.

Den ene personen var på Power-butikken i Handelsparken torsdag mellom klokka 14 og 20, og smittesporingsteamet ber derfor alle besøkende i butikken om å teste seg dersom de opplever symptomer.

«Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte personer», opplyser kommunen.

De smittede personene er nå satt i isolasjon.

Innom kafé

Onsdag i forrige uke ble det satt i gang omfattende tiltak og smittesporing etter at en beboer på Lyngdal helsehus testet positivt. Flere ansatte i hjemmesykepleien er satt i karantene som følge av dette. Kommunen beskriver den smittede personen som «relativt mobil», og opplyser at det er på det rene at vedkommende har vært innom Små Pris Kafé i Alleen.

Flere smittede personer skal ha kafeen som fellesnevner. Kafeen har valgt å stenge for en periode framover.

En person som testet positivt fredag, har opplyst til smittesporingsteamet at vedkommende var innom Lucky Strike Bowlingsenter på Kvavik mellom klokka 19.30 g 21.30 to dager i forveien, altså onsdag 16. juni.

Derfor ber smittesporerne personer som har vært innom senteret i denne perioden om å teste seg dersom de får symptomer.