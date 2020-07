Hang opp nazi-flagg - statsadvokaten anker ikke frifinnelse

Et flagg av denne typen (innfelt) ble heist ved Arkivet natt til 9. april 2018. Foto: Montasje/arkivbilde

Tre sørlendinger ble i slutten av juni frikjent for hatefulle ytringer, etter blant annet å ha heist opp et naziflagg ved Arkivet. Statsadvokaten har nå bestemt at saken ikke skal ankes til Høyesterett.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn