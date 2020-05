Her skal 110, 112 og 113 flytte under samme tak

Som et av de første distriktene i landet skal politiets operasjonssentral, sykehusets AMK-sentral og brannvesenets 110-sentral plasseres under samme tak her på jernbanetomta i Kristiansand.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn