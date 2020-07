Politiet jakter væpnet mann etter voldshendelse

Bevæpnet politi i Agder søker etter en navngitt mann i 50-årene etter en voldshendelse søndag kveld. Mannen er bevæpnet med en avsagd hagle.

Politiet søker i området sør for Sandlandsvannet i Hægeland. Foto: Jon Berntsen Kåsa

VENNESLA/MANDAL: Mannen er etterlyst for kroppsskade og frihetsberøvelse etter at en kvinne i 30-årene søndag kveld ble utsatt for vold.

– Kvinne ble tatt med mot sin vilje fra Mandal. De har en relasjon fra før. Vitner til hendelsen fortalte at han var bevæpnet med avsagd hagle, forteller operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.50. Politiet oppsøkte mannen på en adresse på Hægeland i Vennesla og fant også kvinnen der. Hægeland opplyser at politiet fikk kontroll på den fornærmede kvinnen like før klokka 01 natt til mandag.

– Politiet avfyrte et varselsskudd. Gjerningspersonen stakk av til fots, og hadde med seg en hagle, men skjøt ikke tilbake, sier operasjonslederen til VG.

Flere patruljer og hundepatruljer deltar i søket, og et politihelikopter fra Oslo bistår. Til NTB opplyser Hægeland at det er et krevende søk i skogsterreng.

– Vi fortsetter søket, sier operasjonslederen.

Kvinnen i 30-årene behandles på sykehus for bruddskader og betegnes som kraftig forslått, opplyser politiet.

Politiet vet at mannen, som er kjent for politiet fra før, er bevæpnet med en avsagd hagle og omtaler ham som potensielt farlig.

– Vi har grunn til å tro at han i en presset situasjon kan være til fare for andre, sier Hægeland.

Klokken 06.35 mandag morgen melder politiet at de har gjort en observasjon av den etterlyste mannen, som igjen har løpt på skogen. Politiet går i gang med et nytt søk i terrenget.

Søket pågår i området sør for Sandlandsvannet sørvest for Hægeland.

