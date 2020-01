Posten skal bygge ny terminal i Sørlands­parken

Posten Norge skal bygge en ny terminal i Sørlandsparken. Anlegget skal stå klart høsten 2021.

På denne tomten i nærheten av Ikea skal Posten Norge bygge en ny terminal. Foto: Posten Norge

KRISTIANSAND: I en pressemelding informerer Posten Norge at selskapet har kjøpt tomt i Sørlandsparken øst i Lillesand kommune.

På grunn av økt netthandel har dagens terminal i Kristiansand blitt for liten. Posten Norge viser til at det fra området rundt Kristiansand er lokalisert mange netthandelvirksomheter.

Får hjelp av Oslo

I dag går det daglig 15.000 pakker inn og ut av terminalen i Sørlandsparken. I tillegg sendes mange pakker fra Agder til Oslo og Stokke fordi dagens kapasitet i Kristiansand er for liten.

130 medarbeidere er tilknyttet dagens terminal i Sørlandsparken.

8000 kvadratmeter

Tomten som Posten Norge har kjøpt for å bygge en ny terminal, ligger like ved E 18 og tre kilometer nord for dagens terminal i Buråsen.

Tomta er på 67 mål, opplyser Posten Norge.

Den nye terminalen blir 8000 kvadratmeter stor.

