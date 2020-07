60 000 har lastet ned fiskeapp

På bare én måned har 60 000 lasta ned mobilappen FiskHer, som lillesanderne Trond Are Gjone og Asgeir Alvestad står bak.

Lillesand: – Vi er kjempeglade for at appen har blitt så godt tatt imot, vi har fått så mye god oppmerksomhet, sier gründerne Trond Are Gjone og Asgeir Alvestad til Fædrelandsvennen.

1. juni lanserte de appen FiskHer, som gir oversikt over 40 000 steder man kan dra for å få napp på ulike fiskearter.

– Med appen kan hvem som helst få fisk, ikke bare sportsfiskere som vet hvor de gode stedene er, understreker Gjone og fortsetter:

– Jeg tenkte at hvis man får en guide i lomma, vil dette være noe for alle.

Stein Grønberg i Kristiansand Jeger- og Fiskerforbund er glad for at appen er lansert. Han driver fiskeutstyrsbutikken Grønberg Sport i Kristiansand.

– Jeg har mange innom daglig som lurer på hvor man kan få fisk. I stedet for å tegne et kart med ulike steder, slik vi gjorde før, så anbefaler jeg dem å laste ned appen. Det har ikke vært noe lignende produkt tidligere, så dette er veldig smart, understreker han.

Han tror appen vil gjøre det lettere for folk å komme seg ut.

– Hvis du er fersk er det vanskelig å vite hvor man skal gå, og da blir dette veldig forenklet når man bruker appen, mener han.

– Vi har lagt ned utrolig mye arbeid i appen. Så mye at dette ble en fulltidsjobb for meg etter nyttår, påpeker Gjone.

Fram til da var han daglig leder i Lillesand Vekst, der han jobbet med å utvikle næringslivet i byen. Nå jobber han fullt med å videreutvikle appen, og står samtidig i spissen for Over Agder – verdens høyeste frittstående klatretårn.

Mens Gjone er hjernen bak ideen, sitter Alvestad på det meste av kunnskapen.

I over tjue år har Alvestad jobbet for Pure Fishing, som er verdens største fiskeutstyrsgigant. Han er en av Norges ivrigste sportsfiskere og har fisket 149 forskjellige fiskearter i løpet av livet.

– Jeg har fisket siden jeg var fire år gammel, og jeg synes rett og slett det er fantastisk moro, sier Alvestad.

Han har reist Norge rundt mange ganger på fiskekonkurranser, og kjenner derfor kysten godt.

Ideen fikk gründer Trond Are Gjone da han jobbet med et prosjekt innen næringsutvikling i Lillesand Vekst.

– Vi snakka om å utvide sesongen for å fiske ørret fra to måneder om sommeren, til å kunne tiltrekke fiskere resten av året, sier Gjone.

I samarbeid med foreningen Sjøørret Sørlandet, ville han skaffe et kart over hvilke plasser i Lillesand man kunne fiske sjøørret til enhver tid.

– Jeg tok derfor kontakt med Asgeir, som ga meg et kart over hvor man kan få sjøørret de forskjellige årstidene. Jeg ble overrasket over hvordan han klarte det bare ved å se på et kart, forteller Gjone.

– Så jeg spurte ham «kunne du dratt til Bergen og fortalt på kartet hvor du kan fiske torsk?» Da fikk jeg et kontant «ja», fortsetter han.

Det fikk ballen til å rulle, og halvannet år seinere står de med appen FiskHer i hånden, sammen med 60 000 andre.

For å finansiere utviklingen av appen, fikk FiskHer AS et lån på 1,5 millioner fra Innovasjon Norge.

Samme beløp fikk de fra bensinstasjonseieren Asbjørn Olsen i Lillesand. Han står blant annet bak planene om et stort motorsportsenter og verdens høyeste klatretårn.

Hvordan tjener dere penger når appen er gratis?

– Det viktigste er å få en grei drift, så vi kan utvikle den videre. Vi håper flere etter hvert vil laste ned den betalende versjonen, men det er en verdi i seg selv at vi allerede har fått så mange brukere, sier Alvestad.

Gjone legger til:

– Utgangspunktet er at folk skal kunne se fiskeplassene gratis i appen. Og det er viktig å si at 90 prosent av brukerne klarer seg med gratisversjonen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn