KRISTIANSAND: 26. juli ble Marie Skuland (17) knivstukket på Sørlandssenteret og døde av skadene. NRK Sørlandet melder tirsdag at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun døde av ett knivstikk.

Ei 15 år gammel jente er siktet for drapet, og for drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne. Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille sier til NRK at den siktede 15-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Politiet vil gjennomføre et nytt avhør med 15-åringen i slutten av neste uke.