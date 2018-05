To personer funnet alvorlig skadet - vitne forteller at en mann kom på døra med knekt knivblad i ryggen

Klokka 22.30 torsdag kveld fikk politiet melding om at to personer er funnet alvorlig skadet i Flekkefjord. Et vitne sier en mann var knivstukket i ryggen. Ingen er pågrepet.