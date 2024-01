KRISTIANSAND: – Vi håndterer situasjonen greit. Det er rundt 100 mann ute og rydder kommunale veier, men det blåser en god del, så de må raskt ut igjen, sier han til Dagbladet, som først meldte om saken.

Til Fædrelandsvennen opplyser Paulsen at kommunen skal ha et møte med fylkesberedskapsrådet klokka 13.30, etterfulgt av et arbeidsutvalgsmøte klokka 15.00.

– Det går på hvordan man skal planlegge ut fra forholdene til i morgen, sier Paulsen.

Det skal fortsette å snø tungt på Sørlandet de neste par dagene, spesielt langs kysten og i strekningen fra Kristiansand til Arendal.

– Med så mye snø på så mange veier, skaper det utfordringer for kommunen. Vi må ha en god plan på hvordan vi skal takle de utfordringene, sier Paulsen.

Tirsdag er det vanlig arbeidsdag igjen etter jula.

– Ønsker at folk holder seg hjemme

En bekymring kommunen har, er samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel hjemmetjenesten.

– Vi er avhengig av god framkommelighet, og enn så lenge ser det ut til å gå bra, og per nå leverer vi tjenestene som planlagt.

Kommunene kommer til å diskutere tiltak utover dagen. Blant annet et forslag om hjemmekontor for folk som har muligheten til det.

– Vi ser at gang- og sykkelstier ikke er ryddet tilstrekkelig til at folk kan ferdes mye ute. Foreløpig ønsker vi at folk holder seg hjemme, sier Paulsen.

Han ber også om at de som har biler parkert ute, der som brøytemannskapene har problemer med å til, flytter bilene sine.

Vurderer gratis parkering

– I sentrum er det mye bedre å bruke parkeringshus, enn å stå i gatene. Vi trenger plass for å komme inn med større brøytemaskiner, sier Paulsen.

– Vil det være aktuelt å tilby gratis parkering i parkeringshus?

– Det holder vi på å vurdere, sier Paulsen.

Det neste møtet i kriseledelsen er klokka 16.00 mandag.

– Er det hektisk nå?

– Ja, og innimellom slagene er jeg selv ute og skuffer snø, sier Paulsen og ler.

Oppdateres.