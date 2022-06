KRISTIANSAND: – Dette blir en spennende utfordring. Jeg kjenner til en del folk i restaurantmiljøet i Kristiansand. De som jobber i bransjen er veldig ærlige, åpne og trivelige folk som vil nok sette pris på konstruktive tilbakemeldinger.

Det sier Fædrelandsvennens nye restaurantanmelder, Andreas Nielsen (35).

Den matglade sørlendingen har mangeårig erfaring som kjøkkensjef fra restauranter i Bodø, Stavanger, Kristiansand og Danmark.

Han kan skryte på seg utmerkelser i kokke-konkurranser, og har jobbet under Michele Michaud, kokken som kalles «det danske kjøkkens franske Gudfar».

I dag jobber Andreas Nielsen som lærer for restaurant og matfag i Kristiansand, og ser fram til å inspirere Fædrelandsvennens lesere til å teste smaksløkene.

– Mattilbudet i en by er det som gir oss et innholdsrikt liv, mener Nielsen.

Lengre ned i saken kan du bli bedre kjent med han og hans kriterier for restaurantanmeldelsene!

Slik skal han anmelde

Med sin mangeårige erfaring fra restaurantbransjen ser Andreas Nielsen fram til å anbefale hvor man kan få en god matopplevelse i Kristiansand. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

Bli bedre kjent med Andreas Nielsen: Vis mer ↓ Alder: 35 år

Fra: Søm i Kristiansand

Sivilstatus: Samboer

Arbeidssted: Yrkesfaglærer for restaurant og matfag-linja ved Tangen videregående skole, og tidligere styreleder i IK Start

Utdanning: Restaurant og matfag ved Tangen videregående, lærling Bølgen & Moi Høvikodden, og yrkesfaglærerutdanning fra OsloMet

Utmerkelser: Fjerdeplass under kokke-NM i 2014, andreplass i Nordisk mesterskap og lagleder under Nordisk mesterskap for lærlinger 2008

– Hva synes du om restauranttilbudet i Kristiansand?

– Spennende er det riktige ordet. Jeg synes det er et bredt restauranttilbud. Det er noe for alle. Det har også vært to spesielle år, og jeg tror jeg kan si på vegne av alle som driver restaurant, at det har vært ekstremt tøft.

– Likevel er det fint å se hvordan man har utviklet seg de siste to årene. Vi ser søkertallene hos restaurant og matfag går gradvis opp. Det kommer nye folk, de er bare under utdanning.

– Hva håper du dine restaurantanmeldelser vil gjøre for spisestedene i byen?

– Jeg håper jeg kan bidra til å gi motivasjon hos restaurantene som har lyst til å utvikle seg. Jeg kommer med konstruktive tilbakemeldinger og vil dytte folk i riktig retning. Vi må opp på nivået med andre storbyer, så jeg tror dette blir bra.

Nielsen ser på seg selv som en klassisk kokk med kjærlighet for det franske kjøkken og kortreist mat. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

– Hva skiller et godt og dårlig spisested?

– Er man fulgt opp med god service så kan jeg sitte hvor som helst, enten i en bakgate eller på et Torv. De som utpeker seg mest er de som klarer å kombinere god service og god mat. Mangler man de to blir det en skuffende opplevelse.

– Hva ser du etter når du skal anmelde?

– Man skal spise godt og bli tatt vare på. Restaurantene blir vurdert etter hvor restaurantene selv har lagt nivået. En pizzarestaurant og et sted som har en prisklasse på 3000 kroner vil aldri være lik, men de objektive kriteriene for anmeldelsene vil være like.

Dette er kriteriene Andreas har satt seg når han skal anmelde mat og atmosfære:

Smak

Utseende

Kvalitet

Om smakskombinasjonene på tallerkenen samsvarer med menyen

Om maten serveres med riktig temperatur

Servitørkunnskap

Kunnskap om drikkevarer fra servitør, hovmester eller vinkelner - men ikke et krav

Andreas sine beste restaurant-tips: Vis mer ↓ – Ser det rent ut og du blir møtt med en hyggelig velkomst får du som regel en god opplevelse. Er det skittent på toalettene, så er det kanskje ikke så fint på kjøkkenet heller. Og se etter hvor du er. Er du eksempelvis på Fiskebrygga er det naturlige valget fisk fordi du får kvaliteten der du er.

– Dette er noe flere har savnet

Eva Myklebust er skrivende leder for Fædrelandsvennens by-satsing, der målet er å dekke bylivet enda tettere. Derfor håper hun Andreas Nielsen, med sin erfaring og kunnskap, vil inspirere lesere og gi en god pekepinn på steder som er verdt å sjekke ut:

Eva Myklebust, skrivende leder for Fædrelandsvennens by-satsing. Foto: Jacob J. Buchard

– Andreas har en unik erfaring som tidligere kokk, og jeg er sikker på at han vil vurdere restaurantene på en god og grundig måte. Restaurantene vil få velfortjent ros når det er på sin plass, og noe å strekke seg etter når karakteren ikke går til topps. Dette er noe jeg vet flere har savnet, sier hun.

– Det har vært tradisjon i FVN og andre aviser for å ha anonyme matanmeldere. Hvorfor har avisa valgt signerte anmeldelser?

– Jeg tror signerte anmeldelser øker troverdigheten. Uansett om en restaurant får ros eller slakt, er det viktig at leserne vet hvem avsenderen er, og har kompetansen som skal til for å vurdere en restaurant, sier Myklebust.