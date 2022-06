AGDER: Terje Andersen fratrer stillingen med virkning 13. juni.

Det opplyser selskapet i en pressemelding sent samme kveld.

Styret skal nå starte prosessen med å søke etter ny administrerende direktør.

Terje Andersen uttaler følgende i pressemeldingen:

– Da vi først etablerte Morrow Batteries for to år siden, hadde vi en ambisjon om å starte et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Når byggingen av Morrows første batterifabrikk starter, vil dette bli en realitet. Jeg er stolt over det vi har oppnådd så langt. Vi har bygget dette selskapet stein for stein, kollega for kollega. Jeg vil takke vårt talentfulle team for en spennende reise, og jeg ønsker Morrow alt godt fremover.

Morrow Batteries produserer bilbatterier til elbiler.

Selskapet skal etablere en stor fabrikk i Arendal med 2500 ansatte. I 2023 skal et pilotanlegg være i drift.

Styreleder Håkon Tanem tar over rollen som administrerende direktør frem til en permanent løsning er på plass.

Liv Monica Stubholt tar over som styreleder og Maria Moræus Hanssen blir nytt styremedlem.