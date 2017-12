Betalte for parkeringen, men tastet ett tall for mye. Nå stevner p-selskapet henne for retten

Maria Rita Del Picchia Berglund betalte for parkeringen, men hadde tastet inn ett tall for mye i parkeringsappen. Hun fikk bot, klagde og vant fram i forliksrådet. Nå trekker Q-park henne for tingretten.