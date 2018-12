Skogeieren droppet grantrærne. Nå selger han heller kunstige juletrær

Vennesla-dag på fvn.no: Torbjørn Lømsland var så lei av stygge furutrær i stua at han bestemte seg for å prøve et kunstig tre. Da kjøpte han likegodt en konteiner, og stilte seg opp i Julegada i Vennesla.