Tiltalte og hennes avdøde ekskjæreste kranglet i mange år med barnevernet

KRISTIANSAND: I 2011 ble den tiltalte 43-åringen og ekskjæresten fratatt omsorgen for sine to barn. Etter dette hadde begge en rekke konfliktfylte møter med barnevernstjenesten.

– Tiltalte skal ha sagt at hun ønsket å kjøre over barnevernslederen med bil hvis hun fikk anledning. Det ble sagt til en ansatt i barnevernet, fortalte en saksbehandler i barnevernet som vitnet i retten torsdag.

Påtalemyndigheten mener den tiltalte 43-åringen kan ha dopet ned og kvalt faren til de to barna på First Hotel i 2014 fordi hun håpet det ville løse konflikten.

Kvinnen nekter straffskyld. Hun har ikke ønsket å forklare seg i retten.

Forsvarer: Ikke troverdig eller relevant

Forsvarer Olav Sylte opplyser at tiltaltes angivelige utsagn om at hun ønsket å kjøre over barnevernslederen ikke ble anmeldt til politiet.

– Jeg legger til grunn at det ikke det stemmer. Det er noen som har sagt noe til noen som har sagt det videre. Det er verken troverdig eller relevant, sier Sylte til Fædrelandsvennen.

Tiltalte skal ha sagt til andre at barnevernet hadde fortalt henne at det var ekskjærestens oppførsel som var årsaken til at hun ikke fikk barna tilbake.

– Hun hadde en oppfatning av det, bekreftet saksbehandleren i retten.

– Korrigerte du henne da hun sa dette, spurte forsvarer Olav Sylte.

– Ja. Jeg har ikke sagt at han er problemet, men at det handlet om samspillet mellom de to og hvordan ungene ble berørt av det, svarte saksbehandleren.

– Hun så ham som en positiv ressurs

– Brukte tiltalte avdøde, spurte Aleksandersen.

– Noen ganger. Det kunne skje at jeg hadde en telefonsamtale med henne om et ganske ukontroversielt tema. Så kunne han ringe ti minutter senere for å ta opp det samme, men da på en litt annen måte, svarte mannen.

– Truet hun med å ringe til ham?

– Hun kunne si at hun ikke var som ham, svarte saksbehandleren.

Sylte sier til Fædrelandsvennen at vitnemålet viser at tiltalte så på sin avdøde kjæreste som en ressurs i kampen mot barnevernet.

– Hun så på ham som en positiv ressurs, sier Sylte.

Kom hjem til barnevernslederen

Lederen for barnevernstjenesten i Kristiansand vitnet også i retten torsdag. Hun bekreftet at hun hadde hørt at tiltalte ønsket å ta livet av henne.

– Jeg fikk høre det av en avdelingsleder. Det skulle skje med bil, sa kvinnen.

Barnevernslederen opplyste at tiltalte før dette hadde vært hjemme hos henne.

– Hun kom på døra hos oss like før jul. Hun fortalte at moren hennes var syk og ønsket å ta med seg barna til bestemor på julaften, fortalte lederen.

– Hvordan var forholdet hennes til menn, spurte Aleksandersen.

– Hun er også en veldig hyggelig dame. Jeg kan skjønne at menn kan bli forført av henne. Hun er en skjønn dame, samtidig som hun har en dårlig side, sa barnevernslederen.

«Ekstremt vanskelig forhold»

En annen ansatt i barnevernet, som hadde kontakt med tiltalte og avdøde i flere år, fortalte at de hadde «et ekstremt vanskelig forhold til barnevernstjenesten» i 2012 og 2013.

– Det var et vanvittig aktivitetsnivå. Avdøde sendte vel 50–60 klager til fylkesmannen, sa kvinnen.

– Snakket du med tiltalte etter han døde, spurte aktor Aleksandersen.

– Ja. Da sa hun blant annet at det var blitt så rolig nå, sa kvinnen.