Blir debattredaktør i Fædrelandsvennen

KRISTIANSAND: Horve Reite har det siste året vært ansvarlig for digital debatt i Fædrelandsvennen. Hun har bakgrunn som journalist og livesjef i avisen og har tidligere også vært nyhetsredaktør.

– Dette er det mest meningsfulle jeg har jobbet med, og det har på mange måter vært enklere enn forventet. Satsingen har vist at det er mulig å ha en god debatt på nett, bare man er til stede, sier Mari Horve Reite.

Levende debatt

– Mari har vært helt avgjørende for at vi nå har en bedre og mer levende debatt på vårer flater enn noen gang tidligere, sier sjefredaktør Eivind Ljøstad.

I april 2020 stengte Fædrelandsvennen kommentarfeltene på artiklene på fvn.no. Bakgrunnen for den beslutningen var at kommentarene i alt for stor grad ble preget av hets og personsjikane og dermed skremte mange fra å delta i debatten. I desember i fjor åpnet avisen for digital debatt igjen, men med helt andre spilleregler og formater.

Samfunnsoppdrag

– Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å legge til rette for en redaktørstyrt debatt på Sørlandet. Vi kan ikke overlate samfunnsdebatten til sosiale medier. Men vi har som mange andre strevd med å finne gode måter å løse dette på. Nå mener vi at vi langt på vei har knekt koden, i hvert fall har jeg fått tilbake troen på at det er mulig å ha en saklig debatt på nett, sier Ljøstad.

– Målet mitt er å bidra til at flest mulig skal kunne si sin mening, uten å risikere hets og sjikane. Håpet er at våre debatter skal bidra til mer innsikt og forståelse, sier Reite.

Naturlig steg

Hovedingrediensene i Fædrelandsvennens debattsatsing er tilstedeværelse, åpningstider og streng moderering. Alle lesere får svar og kontroversielle påstander faktasjekkes i størst mulig grad.

– Et naturlig steg i vår videre satsing er at Mari nå blir debattredaktør. Vi mener alvor med dette og jeg tror en levende debatt blir et våre viktigste satsingsområder fremover. Det er god og viktig journalistikk og vi ser at det treffer godt både på trafikk og abonnementsalg, sier Ljøstad.