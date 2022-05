– Vi er veldig overrasket over reaksjonene. Vi ville at dette skulle være et fint tilbud til noen få av våre kunder. Men vi lytter til folk og dropper denne ordningen, sier markedssjef Erik Røhne Andersen til NRK.

Kritikken har haglet mot fornøyelsesparken etter at de skulle selge ekspresspass til 300 kroner, i tillegg til inngangsbilletten på 500 kroner, for at folk skulle slippe å stå i ordinær kø.

Kritikken har blant annet gått på at Tusenfryd er med på å vise barn hvem som har råd til å slippe kø, og hvem som ikke har det. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) er en av mange som ba parken om å droppe ekspresspass.

– Som mor og politiker så synes jeg dette er umusikalsk. At parken skal lage et A- og B-lag for barna våre basert på hvem som har betalt penger for det. Dette er veldig unorsk, sa Trettebergstuen til NRK.

Tusenfryd erkjenner at barn har ulike forutsetninger og økonomiske midler.

– Men det finnes allerede lignende systemer andre steder i samfunnet. Men nå gjør vi retrett. Nordmenn var ikke klar for dette ennå, mener Røhne Andersen.