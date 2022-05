KRISTIANSAND: – Alle bussjåfører på lokalruter i Kristiansand tas ut. Alle bussjåfører i Bergen by samt bybanen tas ut, samtidig vil store deler av busstrafikken i Oslo også bli rammet. Alle lokalruter i Stavanger, Drammen, Ski, Nesodden, Moss, Halden, Kongsvinger og Flisa omfattes. Hele Finnmark er i første streikeuttak, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger i en pressemelding.

Yrkestrafikkforbundet organiserer halvparten av landets bussjåfører.

For Kristiansands del er det snakk om 108 bussjåfører som tas ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Bussforhandlingene ble brutt 22. april, og det er planlagt mekling førstkommende torsdag.

Meklingen har frist frem til midnatt 6. mai.

– Vi hadde en konstruktiv dialog under forhandlingene, men de vanskelige spørsmålene gjenstår. Det er derfor reell streikefare. Viktige krav for oss er å få slutt på gratisarbeid, å få forskuttering av sykelønn og et lønnstillegg som gjør at vi nærmer oss industriarbeideren, sier Jæger.