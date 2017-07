MANDAL: 110-sentralen ble varslet klokka 20.30 mandag kveld.

Et kvarter senere melder sentralen at det dreier seg om bålbrenning. Politiet opplyser at det også ble hørt et kraftig smell i området.

– Viste seg å være en hytteeier som hadde fyrt bål og en sprayboks hadde eksplodert, melder operasjonsleder Eyvind Formo på Twitter.