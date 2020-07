Full storm i kastene på Lindesnes

Det blåste liten storm med full storm i kastene på Lindesnes fyr søndag ettermiddag.

LINDESNES: – Akkurat nå er det litt kaos her, men jeg kan gi deg en kjapp oppdatering, sier fyrvokter Hans Christoffer Høgetveit ved Lindesnes fyr like før klokka 17 søndag ettermiddag.

Kaoset han snakker om er forårsaket av den store mengden stormturister som kom for å se på været søndag.

– Jeg håper folk er forsiktige, for sjøen skyller opp over bergene her og gjør det glatt, sier Høgetveit. Sist noen falt i sjøen og omkom ved Lindesnes var julaften 2015 da en 28 år gammel mann fra Romania druknet.

– Nå blåser det liten storm her, og i kastene er det oppe i 28 meter i sekundet, sier fyrvokteren. Liten storm er 22 – 24 meter i sekundet, mens 28 meter i sekundet er trinnet mellom full storm (25 – 26 sekundmeter) og sterk storm (30 – 32 meter i sekundet).

– Hvor vanlig er det med så kraftig vær i begynnelsen av juli?

– Det er ikke helt uvanlig nå på sommeren, ser du, sier fyrvokteren.

Søndag hadde så vel Color Line som Fjordline kansellert sine avganger til og fra Danmark på søndag, og politiet hadde frarådet folk å dra ut med båt.

Søndag ettermiddag var en 40 fots seilbåt i problemer ved Udvåre utenfor Spangereid. Den ble bistått av redningsskøyta Oscar Tybring VI fra Farsund klokka 16.44.

Da hadde redningsskøyta Bill måttet snu på grunn av motorproblemer.

