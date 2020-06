50-åringen tok feiekosten over hodet og slo mot politi­betjent etter å ha blitt nektet koro­natest

Den ene politibetjenten måtte dukke for å ikke bli truffet, mens den andre måtte spraye med pepperspray for å holde mannen under kontroll.

Ved Torridal legekontor ville 50-åringen ta en koronatest. Politi rykket ut etter melding om truende oppførsel. Foto: Google Maps (illustrasjonsbilde)

KRISTIANSAND: I april dro 50-åringen til Torridal legekontor for å bli testet for koronaviruset. Da han ble nektet test, skal han ha reagert med å skrike og slå i veggen og på vinduer for å få tatt testen.

Det måtte 50-åringen svare for da han nylig satt tiltalt i Kristiansand tingrett for truende oppførsel mot de ansatte ved legesenteret, og en rekke andre forbrytelser.

Kristiansand tingrett frikjente 50-åringen og mente det ikke var bevist at han oppførte seg truende overfor de ansatte ved legekontoret.

Slo feiekost mot politiet

Det som skjedde etter legebesøket, ble han derimot dømt for.

Etter legebesøket rykket politiet ut til stedet etter melding om truende oppførsel ved legekontoret. Politibetjentene traff mannen i området. De ville sette ham i håndjern på grunn av en historikk med truende og voldelig oppførsel, står det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Da tok 50-åringen tak i en feiekost, og hevet den med begge hendene over hodet for å slå mot den ene politibetjenten. Politibetjenten trakk seg raskt unna for å ikke bli truffet. Hans kollega sprayet på 50-åringen med pepperspray for å holde kamphanen under kontroll.

Bet, sparket og kastet melkekartong

50-åringen ble også dømt for vold mot politiet ved tre andre anledninger.

Da han ble tatt med narkotika i mars, svarte han med å ta tak i underlivet til en politibetjent.

Samme måned ble han tatt for å stjele sokker, strømper, underbukser og en topp fra Meny på Grim. I forsøket på å unngå pågripelse sparket og bet han en politibetjent, i tillegg til å hive en melkekartong mot en annen politibetjent.

I april brøt han seg inn i en eldrebolig, og ble tatt. Under pågripelsen skrek han «jeg skal bite deg i ballene», samtidig som han gjorde et utfall mot skrittet til politibetjenten.

Laget branner på Odderøya

50-åringen ble også dømt for en rekke andre tilfeller av voldelig og plagsom oppførsel mot privatpersoner.

I april antente han flere branner i terreng på Odderøya og ved Kilden i Kristiansand sentrum.

50-åringen ble dømt til fengsel i åtte måneder i Kristiansand tingrett.

