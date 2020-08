Togstasjonen i Kristiansand stenges for trafikk

Den siste helga i august skal Bane Nor oppgradere jernbanen ved togstasjonen i Kristiansand. Alle tog på Sørlandsbanen må kjøre utenom stasjonen.

Togene på Sørlandsbanen vil kjøre utenom Kristiansand siste helg i august. Årsaken er at flere sporvekslere skal skiftes ut. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: Det opplyser Bane Nor i en pressemelding tirsdag.

Totalt fem sporvekslere ved togstasjonen i Kristiansand skal fornyes i løpet av to døgn den siste helga i august.

Arbeidet starter natt til lørdag 29. august og pågår fram til mandag 31. august. Stasjonen vil bli stengt for all togtrafikk.

Buss for tog

På strekningen mellom Nodeland og Vennesla vil det bli organisert buss for tog på Sørtogets avganger.

– Togene vil kjøre over «Nordre tilsving» i Suldalen, og arbeidet får derfor ingen konsekvenser for dem som sitter om bord og skal vestover mot Stavanger eller østover mot Oslo. Det er ett unntak: Kunder som kommer med toget fra Oslo kl. 14.25 på lørdagen og skal videre vestover, må ta buss fra Vennesla til Nodeland for å bytte tog, sier salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead Norge i pressemeldingen.

Go-Ahead setter opp buss for tog mellom Nodeland og Vennesla. Foto: Jan Kåre Ness

Togene begynner å gå igjen fra Kristiansand stasjon mandag 31. august klokka 07.00.

Bane Nor opplyser at sporvekslerne er modne for utskiftning etter at rundt 100.000 tog har passert i over 30 år.

Vil koste 19 millioner

Prosjektet ble startet i 2019, og det er allerede gjort noe forberedende arbeid. Etter utskifting av sporvekslerne, vil det pågå noe arbeid i september før strekningen blir helt ferdig.

Arbeidet har en prislapp på rundt 19 millioner kroner.

Beboere i nærheten av togstasjonen vil kunne merke en del støy fra arbeidet.

– Vi beklager ulempene og håper på forståelse fra naboene. Entreprenøren kommer til å jobbe i ett gjennom helgen, men vi forsøker å minimere støyen på nattestid, sier byggeleder Anders Geelmuyden i pressemeldingen.

Alle beboere er varslet via sms, og de nærmeste har fått tilbud om alternativ overnatting.

