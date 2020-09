Frps gruppeleder Stian Storbukås har reagert sterkt etter at det kom fram at Høyre var i samtaler med Ap etter forrige valg. Her fra onsdagens møte i formannskapet. I bakgrunnen: Høyres gruppeleder Renate Hægeland og formannskapsmedlemmene Ida Grødum og Terje Øydne Pettersen (begge Høyre). Foto: Kjetil Reite