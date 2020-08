Sju sauer og lam drept av ulv i sommer - nå har fylkes­mannen gitt ny tilla­telse til å felle ulven

Det er gitt skadefellingstillatelse på ulv i sju kommuner i Agder etter nytt funn av sauekadaver.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette lammet ble funnet dødt i Åseral tirsdag 23.juni. Det ble konkludert med at lammet var drept av en ulv. I ettertid er det funnet flere døde dyr, og Fylkesmannen har nå gitt en ny fellingstillatelse. Foto: Kristian Eiken Olsen / Statens Naturoppsyn

KRISTIANSAND: Totalt er sju sauer og lam drept av ulv i Åseral, Bygland og Sirdal i sommer. I tillegg er en sau funnet skadet, men ikke avlivet.

– Det kan tyde på at ulven har holdt seg i samme område, og at skadepotensialet derfor er stort, sier seniorrådgiver Aslak Lunden Gotehus hos Fylkesmannen i Agder til Fædrelandsvennen.

Ny tillatelse

Etter at det ble funnet en sau ved Espelid i Åseral fredag, som dokumentert er tatt av ulv, har Fylkesmannen i Agder lørdag gitt ny fellingstillatelse på ulv i sju kommuner.

Også i juni ble det gitt fellingstillatelse på én ulv, uten at ulven ble funnet.

De døde sauene er funnet i perioden fra 23. juni til 31. juli på følgende steder, ifølge Fylkesmannen :

23. juni: To lam og én sau tatt av ulv i Beinsdalen i Bygland.

2. juli: Ett lam i Viraksdalen i Sirdal.

3. juli: Enda et lam i Viraksdalen i Sirdal.

17. juli: Ett lam i Beinsdalen i Bygland.

29. juli: En sau funnet ved Espelid i Åseral. Sauen var skadet og ikke avlivet.

31. juli: En sau ved Espelid i Åseral.

– Tydelige tegn på ulv

– Det siste kadaveret ble funnet fredag, opplyser Jon Erling Skåtan i Statens Naturoppsyn til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

To dager tidligere ble det funnet et dyr ved Espelid som levde, men som var skadet av et bitt i låret. Det ble deretter satt i gang et søk i samme område, og fredag ble det altså funnet et kadaver.

– Det var spist en del av. Det var tydelige tegn på at det var ulv som hadde vært på ferde. Merkene på dyret som levde gjør at vi antar at det var angrepet av ulv det også, sier Skåtan.

– Hva vet dere om ulven?

– Ingenting, egentlig. Vi prøver å lete etter møkk etter den.

– Kan det være flere ulver?

– Det er ikke godt å si, men vi har ikke bevis for at det er flere enn én, sier Skåtan.

Les også Ulv har drept sau og to lam. Nå skal et jaktlag jakte på den.

Mange sauer på beite

Skadefellingstillatelsen er gitt til det interkommunale fellingslaget for Vest-Agder. Den gjelder for kommunene Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal.

Det er gitt tillatelse til å skyte én ulv, og tillatelsen gjelder fra 1. august til 15. august.

Med mange sauer på beite i disse kommunene nå, beskriver Fylkesmannen skadepotensialet som stort.

«Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotensialet i nær framtid, anser Fylkesmannen at det beste tiltaket for å forhindre omfattende skader, er at det iverksettes fellingsforsøk på ulven», opplyses det.

Fellingstillatelsen gjelder for to uker, fram til 15. august. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Elling Svela elling.svela@fvn.no