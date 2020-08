Fylkes­mannen gir tilla­telse til å felle ulv i Agder

Det er gitt skadefellingstillatelse på ulv i sju kommuner i Agder etter funn av døde sauer.

Fellingstillatelsen gjelder for to uker, fram til 15. august. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

KRISTIANSAND: Fylkesmannen i Agder opplyser at de gir fellingstillatelsen på bakgrunn av meldinger fra Statens naturoppsyn (SNO) om at det er funnet tre kadaver av sau mellom Åseral, Bygland og Sirdal.

De døde sauene er funnet i perioden fra 23. juni til 31. juli.

«Den siste meldingen var en voksen sau som ble vurdert dokumentert tatt av ulv ved Espelid i Åseral kommune. Dette er i nærheten av det første funnstedet for sau tatt av ulv i denne perioden», opplyser Fylkesmannen på sine nettsider.

Skadefellingstillatelsen er gitt til det interkommunale fellingslaget for Vest-Agder. Den gjelder for kommunene Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal.

Det er gitt tillatelse til å skyte én ulv, og den gjelder fra 1. august til 15. august.

Med mange sauer på beite i disse kommunene nå, beskriver Fylkesmannen skadepotensialet som stort.

«Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotensialet i nær framtid, anser Fylkesmannen at det beste tiltaket for å forhindre omfattende skader, er at det iverksettes fellingsforsøk på ulven», opplyses det.

