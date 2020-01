Europris stanser salg av skotørker etter brannen i Ytrebygda

DSB vurderer å pålegge tilbakekalling av skotørkeren hvis det viser seg å være feil ved produktet.

TENTE LYS: Kort tid etter brannen ble det tent lys utenfor boligen i Skranevegen i Ytrebygda. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Trygve Opheim

Ørjan Torheim

– Kripos har informert oss om at etterforskningen tyder på at den tragiske brannen i Bergen startet i en elektrisk skotørker, skriver Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i en e-post til BT.

Seks personer ble hentet ut av boligen i Skranevegen i Ytrebygda i Bergen morgenen den 4. januar. Fire personer mistet livet som følge av brannen.

Politiet opplyste etter ulykken om at brannen trolig skyldtes feil på en skotørker som var på vaskerommet i boligen.

– På bakgrunn av opplysningene vi har så langt, har vi vært i kontakt med Europris, der denne skotørkeren har blitt solgt, skriver hun videre.

Europris stanset salget

Europris har nå valgt å stanse salget av skotørkeren.

Jon Boye Borgersen, direktør for konsept, kategori og marked i Europris, opplyser om at skotørkeren føres flere steder enn bare hos dem, blant annet på Jernia, Sparkjøp, Ellos, Power og CDON.

Han mener det ikke er avklart at skotørkeren ble solgt i en av deres butikker:

– Brannvesenet har ikke avklart eksakt serienummer, så man vet ikke mer om hvor det er kjøpt, skriver Borgersen i en SMS.

KRIPOS: Undersøkelsene til Kripos tyder på at brannen i Ytrebygda startet i en skotørker. Bildet viser en krimtekniker som arbeider på stedet like etter brannen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Han opplyser om at Europris har fått en rutinemessig henvendelse fra DSB hvor det er bedt om informasjon om merket.

– Vi har derfor, for å være på den sikre siden, stoppet salget inntil videre, skriver han.

Vurderer tilbakekalling

Olsen-Haines sier at det foreløpig ikke er klart om brannen skyldtes en feil ved produktet eller feil bruk.

Hun legger til at DSB nå avventer politiets endelige konklusjon.

Hvis etterforskningen fastslår at det er en feil ved produktet, så vil DSB fatte et vedtak på bakgrunn av det, skriver avdelingsdirektøren.

– Et eksempel på et slikt vedtak kan være at vi pålegger virksomheter som har solgt produktet å tilbakekalle dette fra forbrukere.

UNDERSØKELSER: DSB avventer politiets endelige konklusjon før de eventuelt fatter vedtak om tilbakekalling av skotørkere. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Har god dialog

Borgersen i Europris opplyser om at kjeden har god dialog med DSB.

– Vi fikk seinest i dag en mail som bekreftet at «DSB er tilfreds med informasjonen i brevet, og tiltakene dere har gjort, og vil i denne omgang ikke gå videre med noen sak», opplyste direktøren fredag.

Han skriver videre at DSB har opplyst at de planlegger å ha tilsvarende dialog med andre importfører som selger merket.

