Her er Dyreparkens 2021-nyheter

Mr. Sabeltann, Terje Formoe (t.v.) og underholdningssjef Roy Bjerke i sjørøverteateret, som ble påbegynt i fjor men fullføres før neste sesong. Foto: Jacob J. Buchard

Dyreparken bygger sjørøverteater til 350 personer, presenterer to nye dyrearter og feirer 30-årsjubileet for Kardemomme by.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn