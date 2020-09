Frp-erne Paul Storholt og Alf Erik Andersen mener det må utredes mer grundig for de mulighetene som ligger i havnesamarbeidet med Kristiansand. Her er de i Strømsvika som for et par år siden åpnet opp for tømmertrafikk. Storholt lanserer ideen om en fjellhall i heia i bakgrunnen. Foto: Jarle R. Martinsen