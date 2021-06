Fædrelandsvennen får kritikk i PFU

Fædrelandsvennen publiserte en artikkel om kommunale ledere som hadde mottatt gaver fra Søgne kommune. I tittelen stod det at «toppledere kvitterte kunstgaver til seg selv». Seks ledere var avbildet. To dager senere fjernet avisen tre av bildene, og presiserte samtidig at disse tre lederne ikke hadde «kvittert kunstgaver til seg selv».

Klager er fire av de avbildede lederne. De mener at Fædrelandsvennen ikke hadde dekning for tittelen. Ifølge klagerne har ingen av lederne kvittert kunstgaver til seg selv. Videre mener klagerne at de burde ha blitt forelagt den konkrete påstanden i tittelen, slik at de kunne imøtegått den. Klagerne mener endringen og presiseringen som avisen gjorde, ikke var god nok, fordi tittelen fremdeles var feil.

Fædrelandsvennen mener det er dekning for tittelen, men innrømmer at den kunne misforstås når det gjaldt tre av personene. Derfor fjernet redaksjonen bildene av disse tre, samt publiserte en presisering. Dette mener Fædrelandsvennen er i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.13, om å rette feil snarest mulig. Avisen mener videre at de som ble kritisert i artikkelen, fikk muligheten til å svare på kritikken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klagesaken handler om artikkelens tittel, og hvordan den kunne leses i sammenheng med bilder av klagerne som stod under tittelen. PFU forstår at klagerne mener tittelen og bildene må sees i sammenheng, og utvalget viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4, som krever at pressen ikke lager overskrifter som går lenger enn det er dekning for i stoffet.

PFU noterer seg at to av klagerne hadde håndtert fakturaen for de omtalte gavene, som økonomisjef og administrasjonssjef. PFU mener avisen hadde tilstrekkelig dekning for fremstillingen når det gjelder administrasjonssjefen. Kommunerevisjonen fant at hans involvering i fakturaene medførte en formell feil. PFU noterer også at han kommer godt til orde i artikkelen. Slik utvalget oppfatter saken, var han også tilstrekkelig informert om innholdet som Fædrelandsvennen skulle publisere, jf. VVP 4.14, som krever at den som utsettes for sterke beskyldninger, får muligheten til å imøtegå faktisk opplysninger. At selve formuleringen i tittelen ikke ble forelagt, var presseetisk akseptabelt.

Utvalget kan forstå at økonomisjefen opplever tittelen som urimelig. Han hadde ikke gjort noe feil i prosessen rundt gavene, men gjort jobben sin som økonomisjef. Samtidig understreker PFU at det er redaksjonens privilegium å velge vinkling, altså hvilket ståsted saken skal sees ut ifra. Det er avgjørende for utvalget at de faktiske forholdene og hvilken rolle økonomisjefen hadde i prosessen, kommer klart frem i artikkelens brødtekst, og PFU konkluderer med at det var tilstrekkelig dekning for presentasjonen. PFU merker seg at økonomisjefen ikke ble sitert i artikkelen, og utvalget understreker at det er god presseskikk å synliggjøre for leserne hva slags kontakt redaksjonen har hatt med kilder som fremstilles i et kritisk lys. Samtidig mener PFU at fremstillingen i dette tilfellet ikke utgjorde en sterk nok beskyldning til at det utløste et krav om samtidig imøtegåelse. Utvalget mener, etter en samlet vurdering, at Fædrelandsvennen ikke har brutt VVP 4.14.

Derimot reagerer PFU på hvordan de to øvrige klagerne ble fremstilt i bilde og tittel. Disse to hadde ingen rolle i den omtalte saken utover å ha mottatt gave, og PFU mener det ble feil å koble dem til en tittel som sa at toppledere hadde «kvittert kunstgaver til seg selv». Utvalget merker seg at Fædrelandsvennen fjernet bildene av disse to. Dette mener PFU var i samsvar med VVP 4.13, om å rette feil snarest mulig, men etter utvalgets syn, veide ikke rettelsen fullt ut opp for det opprinnelige overtrampet.

Fædrelandsvennen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.