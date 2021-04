Eget båtførerbevis kan bli neste løsning for å kontrollere høyfartskjøring på sjøen

Alle etater gjør nå forberedelser for å gjøre det trygt på sjøen for befolkningen. Sjøfartsdirektoratet er blant dem. De har kommet med forslag til en del endringer og innføring av et nytt båtførerbevis for de raskeste båtene og vannscootere.

– For at ulykkestallene ikke skal øke i takt med antall fritidsbåter, må myndigheter og organisasjoner intensivere arbeidet. Dette ble gjort i fjor, og ulykkestallene økte heldigvis ikke. Det må vi få til også i år, sier Petter André Søreng, seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

To omkom i april

Mandag omkom en mann i en ulykke med fritidsbåt i Karmøy. Fredag i forrige uke døde en 24-åring i en vannscooter-ulykke utenfor Bergen. I tillegg har tre andre personer omkommet i forskjellige båtulykker tidligere i år.

I 2019 omkom 28 personer i fritidsbåtulykker, mens 20 omkom i 2020.

Seniorrådgiver Randi Linløkken i Sjøfartsdirektoratet sier at økt beredskap blant de forskjellige etatene og redningsinnsatsen, perioder med dårlig ferievær og god bruk av redningsvest, er blant årsakene til at man ikke fikk ulykkessommeren man kunne frykte, i fjor.

– Det var også færre utenlandske fisketurister i landet, sier hun.

Onsdag presenterte Sjøfartsdirektoratet nye regler og de viktigste tallene for fjorårets båtsommer på Fritidsbåtkonferansen. Samtidig starter opptrappingen i det som er ventet å bli ny rekord i bruk av fritidsbåter.

Vannscooter

En ny tendens er flere høyhastighetsbåter og vannscooter. Når det skjer ulykker i høy fart, er konsekvensene langt alvorligere. Det er også yngre mennesker som dør i denne typen ulykker.

– Det foreslås å innføre et høyhastighetsbevis for fartøy som går over 50 knop. Det er inkludert vannscooter og tradisjonelle fritidsbåter, sier Søreng.

Samtidig anbefaler Sjøfartsdirektoratet en vurdering av om fartsgrensen for vannscooter bør være lavere. I høringen foreslår de at grensen for det nye båtførerbeviset settes ned til 40 knop.

– Sjøfartsdirektoratet har tidligere anbefalt et lavere innslagspunkt for vannscooter enn 50 knop. Vi ber derfor i høringen om innspill på dette, sier han.

Det nye høyhastighetsbeviset skal ha18-årsgrense.

16-åringer

Sjøfartsdirektoratet foreslår også å fjerne 16-årsgrensen for fart på over 10 knop. Men dagens begrensning på 10 hestekrefter gjelder fortsatt.

– Sjøfartsdirektoratet mener ikke med dette at alle barn og ungdommer er i stand til å kjøre båt som går over 10 knop. De foresatte skal gjøre en aktiv vurdering, sier Søreng.

De nye reglene vil gjelde fra januar 2022, mens høyhastighetsbevisene innføres fra oktober 2022.

Viktige fem tips for fritidsbåtbrukere:

* Sørg for å ha grunnkompetansen på plass for fartøyet du skal føre.

* Bruk redningsvest. Det er viktigste enkelttiltak som kan redde deg om ulykken skjer.

* Vanntett kommunikasjonsutstyr. I mange tilfeller betyr det mobilen i en vanntett pose.

* Sørg for at du har en måte å komme deg opp i båten. Sjekk om du rekker stigen fra vannet.

* Vær edru.