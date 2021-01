BINGO!!!

BINGO!!! ropte de. Og fikk på en måte full pott. Du snakker om karma. I min familie er vi overtroiske inntil det selvutslettende. Jeg ber for eksempel intenst og lenge om at jeg ikke må bli millionær i lotto. For skulle jeg vinne på så sinnssykt dårlige odds, så kommer jeg garantert til å bli truffet av lynet inne på soverommet – under dyna – to ganger før natta er omme. Følgelig har jeg bare medfølelse for bingo-gutter og jenter som fikk full klaff i returen, som nå har spredt seg i rekordfart til Harstad. Dette må jo være megasmittsomt. Men hva er Musikkbingo??? Hvor kom den fra? Hvem går på sånt? Winner-tippers? Forslag til koronaforskriften: Roper du BINGO etter allsangen, har du tapt!

