Bommene slås av - Hareide vil sikre at det blir kortvarig

Ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) må koronapandemien ta mye av skylda for at de ennå ikke har fått fremmet forslaget om bompenger i Kristiansand. Dermed må bommene i Kristiansand slås av. Foto: Siv Dolmen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lover at de på nyåret vil komme med et forslag til ny bompengeordning i Kristiansand. Den skal sikre at Gartnerløkka blir utbygd og at det kun blir en kortvarig stans i innkreving av bompenger.

