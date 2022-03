Løslatelsen ble kjent i 14.30-tiden etter at det var gjennomført rettsmøte i Hellas, skriver Hallingdølen.

Den norske fotografen Knut Bry (75) ble pågrepet av den greske kystvakten onsdag forrige uke. Han er siktet for spionasje etter å ha fotografert skip, deriblant et militært fartøy, i havnen i Mytilini på den greske øya Lesvos.

– Han tok sju til åtte bilder av to båter – et marinefartøy og en båt fra Kystvakten – som var på vei ut av havnen. Bildene ble tatt fra avstand og kunne vært tatt av hvem som helst, sa Brys advokat Haris Petsikos etter at han ble arrestert forrige uke.

Bry var på Lesvos fordi han deltar som frivillig i hjelpearbeidet med å distribuere mat til flyktninger i mottaksleiren, opplyser Efi Latsoudi fra hjelpeorganisasjonen «Solidarity Lesvos».