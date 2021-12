KRISTIANSAND: Torsdag i forrige uke var 29 personer med korona innlagt på de tre sykehusene i Agder. Ni av disse var innlagt på intensivavdelingene.

Mandag er 21 personer innlagt. Det er to flere enn søndag. Fem av de 21 pasientene er under 50 år.

To pasienter døde torsdag. Den ene var under 50 år gammel og hadde underliggende sykdom. Den andre som døde var over 70 år gammel og hadde underliggende sykdom.

Avlyser behandling

Torsdag besluttet sykehuset å avlyse 20 prosent av planlagt behandling. Årsaken var beregninger fra Folkehelseinstituttet som tilsier at det kan være 80 innlagte koronapasienter på Sørlandet i begynnelsen av januar.

– Det er dette vi nå må planlegge for, og da klarer ikke personalet samtidig å ha vanlig drift av sykehuset, sa fagdirektør Susanne Hernes under et styremøte torsdag.

19 dødsfall

På styremøtet kom det fram at koronapasientene på Sørlandet i snitt er innlagt i fire dager.

De aller sykeste har vært innlagt i over 50 dager på intensivavdelingen. Noen har hatt over 20 dager på respirator.

Fædrelandsvennen besøkte intensivavdelingen onsdag sist uke. Da var det ingen pasienter som hadde behov for respiratorhjelp. Les reportasjen fra vårt besøk her.

Siden våren 2020 har Sørlandet sykehus behandlet 283 koronapasienter. 188 av disse var over 50 år. Det er meldt om 19 dødsfall.