KRISTIANSAND: – Vi er veldig opptatt av lokaldemokrati. Det er ikke veldig demokratisk at to menn alene skal bestemme reglene om fart til sjøs. Dette er regler som skal gjelde alle innbyggerne, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Gruppelederen i MDG vil dempe farten til sjøs og har støtte fra blant andre Bragdøya Kystlag og Visit Sørlandet. Sistnevnte vil utvide femknops-grensa til hundre meter og mener reglene må gjelde hele året og langs hele kysten (se fakta).

– Båttrafikken har økt betydelig under pandemien og sjøen skal være trygg for alle. Fyker du av gårde i førti knop femti meter fra land, skal du ikke gjøre mange feil før det går galt, sier Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder i Visit Sørlandet

De mener man må ta større hensyn til de som snorkler og bader og de som kommer i robåt og kajakk.

Leder i Visit Sørlandet, Synnøve Elisabeth Aabrekk, mener økning i båttrafikken taler for at man må utvide femknops-grensa. Foto: Jacob J. Buchard

Fri fart

MDG mener politikerne må lytte til Visit Sørlandet og at dagens fartsgrenser er dårlig miljøpolitikk .

– Det er fri fart fra september til april og det er fri fart femti meter fra land. Hvert eneste år får vi henvendelser fra folk som er bekymret for råkjøring i skjærgården, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe som vil utvide femknops-grensa til 150 meter.

Men partiet får ikke tatt denne diskusjonen i bystyret. Det skyldes at fartsgrensene blir endelig bestemt av representantskapet i havna. Det består av ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland og ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken (begge Ap).

– Det er opplagt at en slik beslutning må tas i bystyret. Jeg tror ikke at bystyret er klar over hvor vide fullmakter de har gitt det nye havneselskapet. Jeg var i hvert fall ikke klar over det, sier Ulltveit-Moe.

Bystyret vedtok i 2020 at havnene i Lindesnes og Kristiansand skulle slå seg sammen.

Havnestyret vedtok nylig nye regler for farten til sjøs. Ordførerne i Kristiansand og Lindesnes skal ha siste ordet i saken. Her fra Skippergata. Foto: Christina Østtveit

Vedtatt lokalt

I Kristiansand kan man som hovedregel kjøre så raskt man vil om man er mer enn femti meter fra land og opptrer forsvarlig.

Ordfører Jan Oddvar Skisland har ikke tenkt å gripe inn når saken skal avgjøres siden den allerede er behandlet i havnestyret.

– Det er ikke aktuelt å gjøre noe annet enn det havnestyret har bestemt. I hvert fall ikke så lenge det er enstemmig.

– Har bystyret gitt fra seg for mye makt i denne saken?

– Havnestyret er direkte valgt av bystyret, så i utgangspunktet tenker jeg at det er de som vedtar dette, sier Skisland.

Like regler

Havnestyret vedtok reglene forrige tirsdag. Leder Kjell Eirik Haavold (Sp) er ikke interessert i å stramme inn.

– Hensikten med reglene er at de skal være så like som mulig fra kommune til kommune. Det er bedre med en generell regel enn at det skal være en regel i Lillesand og en annen i Kristiansand. Det er også det Kystverket anbefaler, sier Haavold.

Han er ikke enig i at saksbehandlingen har blitt mindre demokratisk etter at de to havnene slo seg sammen.

– Forrige gang fartsgrensene var oppe til behandling, var det også havnestyret som fattet beslutningen. Og det var mens Kristiansand havn var et kommunalt foretak.

Til bystyret

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe svarer at i Lillesand blir fartsgrensene behandlet i bystyret. Hun vil selv prøve å få gjennomslag for dette i Kristiansand og har tatt opp saken gjennom en interpellasjon.

– Da får bystyret mulighet til si om de synes det er greit å overlate en så viktig sak til to personer i havnas representantskap. Det er bystyret som har gitt denne delegasjonen og de kan trekke den tilbake når som helst.