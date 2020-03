Ni nye har fått påvist koro­na på Sørlandet

Ferske tall fredag viser at 148 sørlendinger nå har fått påvist koronaviruset.

Fredag er det registrer 148 koronasmittede personer i Agder. Her fra Sørlandet sykehus i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

AGDER: Det er påvist ni nye tilfeller av koronasmitte i Agder det siste døgnet, viser de siste tallene som Fædrelandsvennen har fått tilgang til fredag morgen.

Totaltallet på Sørlandet har dermed steget fra 139 til 148 siden torsdag.

Nytt fra i går er at det ikke lenger er noen koronatilfeller som har ukjent kommune. Alle registrerte koronasmittede er nå knyttet til en bestemt kommune.

Kristiansand er fortsatt den kommunen i Agder med klart flest påviste sykdomstilfeller. Her er nå 90 personer påvist koronasmittet.

Arendal har fått påvist to nye tilfeller siden i går, og her har nå 18 testet positivt for korona.

To nye tilfeller er også oppdaget i Lindesnes det siste døgnet. Dermed har seks personer testet positivt i kommunen.

I tillegg har ytterligere én person i Lillesand fått påvist korona, slik at det nå er fire smittede i kommunen.